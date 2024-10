Polarlichter verzaubern Österreich: So sah das Himmelsphänomen aus

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 11. Oktober 2024, konnten in mehreren Regionen Österreichs Polarlichter beobachtet werden, ein seltenes und faszinierendes Phänomen. Die Polarlichter auf den Webcam-Fotos in Matrei in Osttirol und vom Großglockner waren in einer spektakulären Farbenpracht zu sehen. Die Wolkendecke, die viele Teile des Landes bedeckte, konnte an einigen Orten nicht verhindern, dass das Schauspiel durchschimmerte.

Intensive Farbenpracht: Polarlichter trotz Wolken auf Webcams sichtbar

Selbst an Orten, an denen die Wolkendecke das Spektakel zunächst verdeckte, konnten auf Webcams klare Aufnahmen der Polarlichter gemacht werden. Viele Leser, die in dieser Nacht den Himmel beobachteten, schickten 5 Minuten ihren Aufnahmen und berichteten von intensiven Farben. Ähnlich wie bei einem Ereignis im Mai leuchtete der Himmel in vielen Regionen Österreichs.

©foto-webcam.eu | Das Himmelsphänomen war auch über Matrei in Osttirol zu sehen. ©foto-webcam.eu | Spektakuläre Farben: Polarlichter übern Glocknerwinkel. ©foto-webcam.eu | Polarlichter am Freiwandeck mit Blick zum Großglockner.

Leuchtende Himmelsfarben über Österreich

Im ganzen Land machten sich viele Menschen Hoffnung auf einen Blick in den leuchtenden Nachthimmel. In Kärnten, unter anderem in Bad Kleinkirchheim und Bad Bleiberg, bot sich den Bewohnern ein eindrucksvolles Bild, als die Lichter in rötlichen Farben über den Himmel zogen. Auch in Viktring bei Klagenfurt, in Villach und im Gailtal wurden beeindruckende Fotos von Lesern geteilt, die das Phänomen dokumentierten. In der Steiermark war ebenfalls das Naturspektakel der besonderen Art zu sehen. Hast du auch Polarlichter gesehen? Schicke uns gerne deine schönsten Aufnahmen zu.

©Max Kolloros | Spektakuläre Farben: Polarlichter in Villach in Kärnten sichtbar. ©Manuel Gruber | Polarlichter über Kärnten: Trotz teils dichter Wolken war das Naturschauspiel am Nachthimmel zu sehen.

Hast du schon einmal Polarlichter gesehen? Ja, schon mehrmals Ja, ein Mal Nein, noch nie Weiß nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Du hast eine Story? 5 Minuten und seine LeserInnen. Seit acht Jahren schreibt das Team von 5 Minuten für LeserInnen und mit LeserInnen. Unser Ziel ist es, auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Gratis, regional & schnell. Du hast eine Story? Wir hören dir zu! Melde dich unter [email protected].

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 09:26 Uhr aktualisiert