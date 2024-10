Fritteuse fängt Feuer: Gastro-Mitarbeiter (19) verletzt

Gefährlicher Brand in Zell am See: Friteuse löst Feuer aus, Mitarbeiter verletzt.

Am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, kam es in einem Gastronomiebetrieb in Zell am See zu einem gefährlichen Vorfall. Ein 19-jähriger Mitarbeiter bereitete Speisen zu, als plötzlich Rauch aus einer Fritteuse aufstieg. Der junge Mann schaltete das Gerät sofort aus, doch kurz darauf entzündete sich das heiße Fett. Trotz seines schnellen Handelns und dem Einsatz eines Feuerlöschers konnte der Brand nicht gestoppt werden.

Technischer Defekt entfachte Feuer in Restaurant

Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife bemerkte die Rauchentwicklung und alarmierte umgehend die Freiwillige Feuerwehr Zell am See. Diese traf schnell vor Ort ein und brachte das Feuer unter Kontrolle. Der 19-jährige Mitarbeiter erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Tauernklinikum Zell am See gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt die Ursache für die Überhitzung des Fettes und somit für den Brand gewesen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 09:52 Uhr aktualisiert