Jetzt auch in Wien: „Russische Polizisten“ schlagen zu

Bei einer neuen Betrugsmasche geben sich die Täter als russische Mitarbeiter der Bundespolizei aus und wollen das Geld der Opfer in Sicherheit bringen.

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 09:50 / ©LPD Steiermark/Huber/Canva

In Österreich macht eine neue Betrugsmasche die Runde. Die herkömmliche Betrugsmasche der falschen Polizisten beinhaltet eine besonders heimtückische Vorgehensweise und wird nun mit neuen Kommunikationsmöglichkeiten durchgeführt. „Auch in Wien wird derzeit die neue Herangehensweise der Täter beobachtet“, gab die Landespolizeidirektion Wien heute bekannt. Hier werden überwiegend ukrainische Staatsbürger von russischsprachigen Betrügern per Telefon und WhatsApp kontaktiert. Die Internetverbindung ist dabei nicht nachvollziehbar und die Telefonnummer wird manipuliert.

Betrüger haben es auf dein Vermögen abgesehen

Betrüger geben sich als Mitarbeiter der russischen Abteilung der österreichischen Bundespolizei aus und fordern Informationen zu einem vermeintlichen Straftäter, der es auf das Vermögen der Opfer abgesehen hat. Um das Vermögen zu sichern, hätten sie ein Sammelkonto bei der Österreichischen Nationalbank eingerichtet. Nach der Überweisung erhalten die Opfer ein gefälschtes Bestätigungsschreiben der Nationalbank. Durch die hohe Professionalität richtet sich die Betrugsmasche auch an jüngere Personen. Die Wiener Polizei ermutigt Opfer eindringlich, keine Angst davor zu haben, Anzeige zu erstatten.

Aufgepasst! Die österreichische Polizei kontaktiert dich nicht in russischer Sprache.

Sensibilisiere Verwandte und Bekannte vor Telefonbetrügern.

Lass dich auf keinen Fall von Fremden zu Geldbehebungen verleiten.

Brich verdächtige Telefonanrufe ab und kontaktiere die Polizei unter 133.

Frage dich: Kann die Geschichte stimmen?

Du erhältst keine WhatsApp-Nachrichten von der Polizei.

Dir werden von der Polizei keine internationalen Fahndungsinformationen oder Polizeiausweise per E-Mail oder WhatsApp geschickt.