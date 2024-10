Tödlicher Sturz bei Copacabana: Prominentes Paar nun auf Anklagebank

Im Sommer 2023 starb ein Grazer Anwalt nach einem Sturz bei der Copacabana in Kalsdorf. Nun wird Anklage erhoben.

Am Badesee Copacabana ereignete sich im Sommer 2023 ein tragischer Unfall. Ein Grazer Anwalt war zu Besuch in Kalsdorf bei Freunden (bei ihnen handelt es sich um ein bekanntes Paar), die dort ein Haus besitzen. Dort verbrachten sie eine gemeinsame Zeit, während der auch laut Berichten der Kronen Zeitung einiges an Alkohol geflossen sein soll.

Grazer Anwalt starb nach Sturz

Dann kam es zu dem schrecklichen Ereignis: Der Anwalt taumelt gegen den Zaun der Terrasse, welcher nachgibt und bricht. Der Grazer stürzt drei Meter in die Tiefe und landet auf einer Metallstiege, die in den Badesee führt. Trotz der Bemühungen der Ärzte, sowie Einsatzkräften starb der Grazer nur wenige Tage später an seinen Verletzungen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Anklage wegen „fahrlässiger Tötung“

Im September 2023 gab es dann neue Informationen zu dem Fall: „Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt wegen grob fahrlässiger Tötung“, hieß es. Nun muss sich das prominente Paar aus Graz vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Sie hätten Sicherheitsmaßnahmen gegen eine Absturzgefahr treffen müssen. Das Grazer Gericht bestätigt gegenüber der Kronen Zeitung die Anklage. Das Paar sei nicht geständig, heißt es weiter. Es gilt die Unschuldsvermutung.

