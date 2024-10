Tödliche Brandtragödie in Weiz: Ermittlungen bringen neue Details ans Licht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Brand eines Wohnhauses in Buch-St. Magdalena (Weiz). Ein 86-Jähriger starb, eine 88-Jährige schwebt in Lebensgefahr.

Ein gegen 3 Uhr an einem Wohnhaus vorbeifahrender Autofahrer bemerkte den Brand des Wohnhauses und alarmierte die Einsatzkräfte. Der PKW-Lenker sah die 88-jährige Bewohnerin am Grundstück des Wohnhauses Buch-St. Magdalena (Weiz) und konnte sie in Sicherheit bringen. Der Feuerwehr gelang es, den 86-jährigen Ehemann der Frau aus dem Haus zu bringen. Der Notarzt konnte jedoch in Folge, trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, nur mehr den Tod des 86-Jährigen feststellen. Die 88-Jährige befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Technischer Defekt war Ursache

Wie bereits berichtet, hatten Ermittler des Landeskriminalamtes die Brandursachenerforschung aufgenommen. Es konnte festgestellt werden, dass der Brand aufgrund eines technischen Defekts im Schlafzimmer ausgelöst wurde.