30 Länder bereist: Marc Germeshausen verabschiedet sich als Präsident der Round Table

Für die Schwächsten da: Round Table versorgt täglich Straßenkinder in Bangladesch mit Essen

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 10:33 / ©Germeshausen/zVg

30 Länder bereist: Mit einem fulminanten Finale in Maastricht, Niederlande, verabschiedete sich Marc Germeshausen Ende September von seiner Amtszeit als Präsident von Round Table International. Über 1.600 Gäste aus aller Welt feierten diesen besonderen Moment und würdigten Germeshausens Engagement und Führung in einem Jahr, das er unter dem Motto „United in Diversity“ prägte.

Über 30 Länder bereist

Während seiner Amtszeit bereiste der Villacher über 30 Länder auf fünf Kontinenten – von Europa über Afrika, Asien, bis hin zu Nord- und Südamerika. Er erlebte hautnah die Vielfalt und den gemeinsamen Geist, der Round Table weltweit ausmacht. „Es war eine unglaubliche Reise, die mir gezeigt hat, wie stark wir durch unsere Unterschiede verbunden sind. Round Table vereint Menschen aus verschiedenen Kulturen, Hintergründen und Lebenswegen, um gemeinsam Gutes zu tun“, so Germeshausen. Seine Besuche reichten von großen Städten bis hin zu abgelegenen Regionen, und er konnte die beeindruckenden Projekte und Initiativen von Round Table in vielen Ländern unterstützen. Ob der Bau von Schulen, Wasserprojekte in ländlichen Gegenden oder direkte Hilfe für bedürftige Familien – überall standen Gemeinschaft, Solidarität und tatkräftiger Einsatz im Mittelpunkt.

Das Präsidentenjahr

Sein Präsidentenjahr markierte nicht nur unvergessliche Erlebnisse und wertvolle Begegnungen, sondern auch bleibende Spuren in den globalen Projekten von Round Table. Germeshausen bedankt sich bei allen, die ihn auf dieser Reise begleitet und unterstützt haben: „Es war eine Ehre und ein Privileg, dieses Amt zu bekleiden und gemeinsam mit so vielen engagierten Tablern auf der ganzen Welt einen Unterschied zu machen.“ Mit dem Abschluss seiner Präsidentschaft übergibt Germeshausen nun das Zepter an seinen Nachfolger Daniele Cusi aus Italien und freut sich darauf, in seiner Heimatstadt Villach wieder aktiv bei Round Table 11 Villach mitwirken zu können. „Ich werde weiterhin Teil dieser großartigen Bewegung bleiben, auch wenn die offizielle Reise als internationaler Präsident nun zu Ende ist.“

1927 ins Jahr gerufen

Der Service Club Round Table wurde 1927 in Norwich, Großbritannien, von Gründer Louis Marchesi ins Leben gerufen, um einen dynamischeren Club als die bekannten Service Clubs zu etablieren. Inzwischen ist Round Table in 54 Assoziationen und über 60 Ländern aktiv und hat weltweit rund € 50 Millionen für lokale und regionale Projekte gesammelt. Der Club besteht aus jungen Männern im Alter von 18 bis 40 Jahren, in einigen Ländern bis 45 Jahren. Die Round Table Familie umfasst auch Ladies Circle, Club 41, Agora und Tangent Club mit insgesamt rund 100.000 Mitgliedern. Die Reisen werden rein durch Eigenaufwendungen bzw. den Mitgliedsbeitrag finanziert. Spendengelder kommen zu 100 % den Projekten zugute.