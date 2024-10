Starkregen führte zu Überschwemmung und Erdrutsch

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 10:35 / ©FF Guttaring

Heute wurden die Freiwillige Feuerwehr Guttaring zu einer Überschwemmung der L82 Landesstraße im Bereich der Ortseinfahrt aus Richtung Mösel, Bezirk St. Veit an der Glan, gerufen. Nachdem der Regen schnell wieder nachgelassen hat, konnten die Wassermassen wieder geordnet über das Oberflächenkanalnetz abfließen. Ein Einschreiten der Feuerwehr war nicht notwendig.

Erdrutsch bei der Mosinzer Straße

Gestern Abend wurde die Freiwillige Feuerwehr Hüttenberg zu einem Erdrutsch gerufen. Die L89 Mosinzer Straße war betroffen. Im Einsatz waren die Polizisten der PI St. Paul und die Straßenmeisterei Eberstein. Generell waren gestern nicht so viel Einsätze, trotz des Starkregens. So gab es in ganz Kärnten ein paar Überschwemmungen, die meisten technischen Einsätze gab es im Raum Wolfsberg.