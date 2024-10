„Steuererhöhung“ macht Benzin & Diesel in Österreich teurer

Während das Tanken in Österreich in letzter Zeit wieder etwas günstiger geworden ist, wird eine Steuererhöhung Benzin und Diesel ab Jänner 2025 wieder teurer machen.

Während das Tanken in Österreich in letzter Zeit wieder etwas günstiger geworden ist, wird eine Steuererhöhung Benzin und Diesel ab Jänner 2025 wieder teurer machen.

Während in den vergangenen Monaten die Spritpreise wieder etwas gesunken sind und wir erst kürzlich den „günstigsten Monat seit Jahren“ hatten – mehr dazu in: Günstigster Monat: Tanken in Österreich so billig wie seit Jahren nicht mehr – sind die Preise fürs Tanken seither wieder etwas angestiegen. Für Diesel zahlt man in Österreich aktuell durchschnittlich 1,549 Euro pro Liter, für Benzin sind es im Schnitt 1,533 Euro.

CO2-Bepreisung steigt mit Jänner wieder an – Sprit wird dadurch teurer

Zum Jahreswechsel steigt wiederum die CO2-Bepreisung – von vielen auch CO2-Steuer genannt – an, was einen Anstieg der Preise an der Zapfsäule bedeuten könnte. „Der Ausgabewert von nationalen Emissionszertifikaten beträgt im Jahr 2024 45 Euro und im Jahr 2025 auf 55 Euro pro Tonne Treibhausgasemissionen“, heißt es dazu aus dem Finanzministerium auf Nachfrage von 5 Minuten.

Was sagt der Anstieg der CO2-Steuer für die Spritpreise aus? Statt wie bisher 0,1125 Euro macht die CO2-Bepreisung im kommenden Jahr bei Diesel netto 0,1375 Euro aus. Bei Benzin steigt der Preis von 0,1022 Euro auf netto 0,1249 Euro pro Liter an. Brutto bedeutet das: Diesel von 13,5 Cent pro Liter auf 16,5 Cent

Benzin von 12,3 Cent pro Liter auf 15 Cent Diesel wird also durch die CO2-Bepreisung mit Jahreswechsel um drei Cent, Benzin um 2,7 Cent pro Liter teurer werden.

Wird auch die Mineralölsteuer erhöht?

Da der Spritpreis aber nicht nur von der CO2-Bepreisung abhängig ist, sondern auch von der Mineralölsteuer, haben wir nachgefragt, ob sich auch hier eine Erhöhung abzeichnet. Und hier hat das Finanzministerium gegenüber 5 Minuten gute Nachrichten: „Für die Mineralölsteuer wurden für das Jahr 2025 keine Anpassungen im Vergleich zu 2024 beschlossen.“ Beim Tanken kann man aber übrigens ganz einfach sparen. Mehr dazu hier: Sprit: An diesen Tagen tankst du am günstigsten.