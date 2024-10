Land Kärnten trauert um Kelag Vorstand: „Energie-Visionär ging verloren“

Landeshauptmann Peter Kaiser sprach im Namen des Landes Kärnten der Familie Wiersmas sein Beileid aus und betonte, dass das Land Kärnten und die Energiewirtschaft einen engagierten „Energie-Visionär“ verloren haben.

„Es gibt Menschen, die hinterlassen einen Fußabdruck für Generationen. Armin Wiersma war so ein Mensch, der mit Engagement und Voraussicht ein Energie-Unternehmen wie die Kelag in die Zukunft führte und das Unternehmen internationalisierte. Er war ein Vorreiter im Sinne der Nachhaltigkeit in der Energie-Produktion und hat die Energiegewinnung stets mit einer zukunftsorientierten, nachhaltigen Versorgungssicherung verbunden“, sagte Kaiser. Er erinnerte zudem an das soziale Engagement Wiersmas: „Er war nicht nur ein Mensch der Zahlen, sondern hatte auch ein großes Herz. Er hat Kooperationen der Kelag mit Caritas, ARGE Sozial und der Diakonie initiiert, um einkommensschwache Haushalte zu unterstützen. Auch das war Armin Wiersma.“

Großes Goldenes Ehrenzeichen

Das Land Kärnten ehrte Wiersma 2021 für sein herausragendes Engagement mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen. Finanzreferentin und Eigentümervertreterin LHStv. Gaby Schaunig erinnerte ebenfalls an Wiersmas Verdienste: „Armin Wiersma hat Weichen gestellt – im Unternehmen und für die Energiewirtschaft insgesamt. Die Partnerschaft mit der RWE, die für Kärnten von großer Bedeutung ist, wurde dank seines Engagements zweimal verlängert. Seine Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien reichen weit über Kärntens Grenzen hinaus bis in den Alpen-Adria-Raum und den Westbalkan.“ Unter Wiersmas Führung wurde die Wasserkraft als zentrale Energiequelle stark ausgebaut, das Stromnetz gestärkt und die Kelag-Tochter „Energie & Wärme“ neu organisiert. Außerdem führte er die Kelag in internationale Märkte und gründete die Kelag International.