Hilfe! Stinkwanzen im Haus: Das kannst du dagegen tun

Stinkwanzen suchen im Herbst nach einem warmen Unterschlupf – so gehst du tierfreundlich mit ihnen um.

Mit dem Einzug des Herbstes wird es für viele Insekten Zeit, einen geeigneten Ort zum Überwintern zu finden. Besonders Stinkwanzen machen sich auf die Suche nach einem warmen Plätzchen in unseren Wohnräumen. Diese kleinen Gäste suchen nach Schutz vor den fallenden Temperaturen und gelangen dabei oft in unsere Häuser. Die Wanzen nutzen dabei jede Möglichkeit, sich in Dachspalten oder Fensterritzen zu verstecken.

Warum die Stinkwanzen leben lassen?

Stinkwanzen sind in der Regel harmlos und haben lediglich den natürlichen Drang, sich auf den Winter vorzubereiten. Tötet man sie, kann es zu einer unangenehmen Geruchsfreisetzung kommen. Die Wanzen geben nämlich bei Bedrohung ein übelriechendes Sekret ab. Es gibt jedoch sanfte Methoden, um die Tiere zu entfernen, ohne ihnen Schaden zuzufügen.

So entfernst du Stinkwanzen sicher

Anstatt die Stinkwanzen zu töten, empfiehlt sich eine schonende Vorgehensweise. Indem man sie vorsichtig unter ein Glas fängt und nach draußen bringt, kann man ihnen ein neues Zuhause bieten. Zudem können Hausmittel helfen, um Stinkwanzen von vornherein fernzuhalten. Eine Mischung aus Wasser, Essig und Spülmittel eignet sich hervorragend, um Fenster und Türen zu behandeln, wie Experten raten.

Muster und Farben: Die Gesichter der Wanzenwelt

Die Unterschiede zwischen der marmorierten Baumwanze und der grünen Stinkwanze liegen sowohl in der Färbung als auch in der Körperform. Die marmorierte Baumwanze hat eine braune, marmorierte Färbung mit variierenden Braun- und Grautönen, ist etwa 12 bis 17 mm lang und weist einen schildförmigen Körper mit abgerundeten Schultern auf. Charakteristisch sind die weißen Bänder auf den Fühlern sowie schwarz-weiße Muster an den Rändern des Abdomens. Im Gegensatz dazu ist die grüne Stinkwanze während der aktiven Wachstumsperiode hellgrün, kann jedoch im Herbst bräunlich werden. Sie ist etwas kleiner, etwa 12 bis 15 mm lang, hat ebenfalls einen schildförmigen, breiten Körper, jedoch ohne die charakteristischen marmorierten Muster. Im Winter zeigt sie oft eine bräunliche Färbung.

Ein Meister der Tarnung in der Natur: Die marmorierte Baumwanze beeindruckt mit ihrer einzigartigen braun-grauen Färbung und den charakteristischen Mustern auf ihrem Schild. Die leuchtend grüne Stinkwanze ist während der Wachstumsperiode aktiv und zeigt sich in voller Pracht. Im Herbst wechselt sie jedoch ihre Farbe und wird bräunlich.

Ein ständiger Begleiter

Stinkwanzen sind mittlerweile in Europa etabliert und haben keine natürlichen Feinde, die ihre Population eindämmen könnten. Die Wanzen sind für Vögel ungenießbar, was ihr Überleben in unseren Breiten sichert. Auch wenn es viele Strategien gibt, die Wanzen zu bekämpfen, ist eines gewiss: Sie werden nicht verschwinden.

