250 Euro: Mehr Grazer haben nun Anspruch auf diesen Zuschuss

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde heute die Ausweitung des Grazer Kinder-Radlbonus präsentiert. Ab diesem Schuljahr werden alle Grazer Drittklässler mit einem Bonus von 250 Euro beim Fahrradkauf unterstützt. Ziel des Projekts ist es, jedem Grazer Kind den Besitz eines eigenen Fahrrads zu erleichtern. Damit soll das Radfahren erlernt, aber auch die Freude am Radfahren geweckt werden. So sollen langfristig mehr Wege mit dem Rad gefahren werden. Die Stadt Graz unterstützt deshalb den Kauf eines Kinderfahrrads mit einem Bonus von 250 Euro.

©Foto Fischer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner mit Wolfgang Feigl, Leiter der Verkehrsplanung.

264 Schüler nahmen bei Pilotphase teil

In der Pilotphase wurden an fünf Pilotschulen insgesamt 264 Anmeldeformulare verteilt. Die Evaluierung dieser Pilotphase hat ergeben, dass die Zufriedenheit der Eltern, die den Gutschein erhalten haben, sehr hoch ist. Aus der Evaluierung weiß man zudem, dass für viele der Gutschein ein Anreiz war, ein Fahrrad zu kaufen.

Wann startet die Ausweitung?

Ab November 2024 erhalten alle Grazer Kinder der dritten Schulstufe das Anmeldeformular für die nächste Abholphase direkt per Post zugeschickt. Um den Ablauf zu erleichtern, wird dies in zwei Etappen passieren: im November 2024 und Jänner 2025. Wenn dein Kind in eine Volksschule in den ersten 8 Grazer Bezirken (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf, Lend, Gries, Jakomini, Liebenau und St. Peter) zur Schule geht, erhältst du das das Formular im November 2024. Besucht dein Kind eine Volksschule in Bezirk 9-17 (Waltendorf, Ries, Mariatrost, Andritz, Gösting, Eggenberg, Wetzelsdorf, Straßgang und Puntigam) erhältst du das Formular im Jänner 2025. Hier gibt es eine Liste der Grazer Volkschulen nach Bezirken.

Gutscheine können bei Holding Graz abgeholt werden

Mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldeformular können die Gutscheine wieder bei der Holding Graz (Andreas-Hofer-Platz 15, 8010) abgeholt werden. Die Gutscheine können dann bei den teilnehmenden Radgeschäften in Graz eingelöst werden.

Gutschein auch für Kinder-Rad-Equipment einsetzbar

Der Gutschein kann neben Kinderfahrrädern auch für die dazugehörige Sicherheitsausrüstung für Kinder eingelöst werden. Dies beinhaltet: z.B. Fahrradhelm, Fahrradschloss, Klingel und Reflektoren. Auch Rad-Services für Kinderfahrräder können mit dem Gutschein bezahlt werden. Nicht verwendet werden kann der Gutschein für Damen- und Herrenfahrräder, Bekleidung, Fahrradanhänger etc.