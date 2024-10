Parkunfall in Wien: Lenker übersah 2-jähriges Kind und Mutter

Verkehrsunfall in Wien: Eine Mutter und ihr Kind wurden dabei verletzt.

Verkehrsunfall in Wien: Eine Mutter und ihr Kind wurden dabei verletzt.

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 12:20 / ©5 Minuten

Am Donnerstagvormittag, dem 10. Oktober 2024, wurde die Polizei gegen 9.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Wagramer Straße im 22. Bezirk gerufen. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Österreich wollte in eine freie Parklücke einparken, als er rückwärts fuhr. Dabei übersah er eine 37-jährige Passantin aus Rumänien, die mit ihrer zwei Jahre alten Tochter die Straße überqueren wollte.

Mutter und Kind verletzt: Lenker angezeigt

In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die Mutter und ihre Tochter stürzten und leichte Verletzungen davontrugen. Sofortige notfallmedizinische Hilfe wurde durch den Rettungsdienst geleistet, und beide wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise konnten sie nach der Versorgung bereits wieder nach Hause entlassen werden. Der Fahrzeuglenker wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.