Sternenkindermama erzählt: „Es gibt Tage, da schmerzt der Verlust mehr“

Bernadette ist vierfach Mama. Zwei Kinder hat sie an ihrer Hand, zwei kann sie nur an ihrem Grab besuchen. Sie ist zudem Gründerin des Vereins Wandelstern. Dort wird Eltern von Sternenkindern geholfen, um mit ihrem Verlust besser klar zu kommen.

Am 15. Oktober ist Sternenkindergedenktag

Nächste Woche, am 15. Oktober, ist der Sternenkindergedenktag. „Für alle Betroffenen gibt es Tage, so wie dieser, wo der Verlust präsenter ist und mehr schmerzt“, sagt Bernadette. „Ich war vor kurzem auf der Sternenkinder-Fachtagung in Graz. Auch das macht was mit mir. Denn ich bin einerseits als Professionistin und als Betroffene dort. Man lernt natürlich sich abzugrenzen, aber es macht schon was mit einem und arbeitet in einem nach“, erklärt sie.

Sternenkinder sind im Alltag präsent

Bernadette geht oft mit ihren zwei Kindern zum Grab von Maximilian und Maria. „Die Wege zum Grab sind immer wieder schön. Aber die Kinder stellen natürlich auch Fragen. So versteht mein 4-jähriger Sohn nicht, dass er das Auto seines Bruders nicht mitnehmen darf, obwohl der ja nicht da ist“. Die Sternenkinder sind im Alltag präsent und viele Familien sind dadurch ständig mit dem Verlust konfrontiert. Deswegen hat sie auch den Verein Wandelstern gegründet. Dort wird Betroffenen geholfen, bei allen Themen rund um Sternenkinder, aber auch bei Schwangerschaftsabbrüchen, schwierigen Schwangerschaften oder unerfüllten Kinderwünschen sind die ehrenamtlichen Mitglieder für die Menschen da.

©Bernadette | Bernadette… ©Bernadette | …schmückt das Grab von Maximilian und Maria… ©Bernadette | …gemeinsam mit ihren Kindern.

„Teilweise echt heftige Schicksale“

„In der Arbeit erlebe ich teilweise wirklich heftige Schicksale. Da muss man sich abgrenzen, obwohl es natürlich immer wieder Sachen gibt, die einen triggern“, erzählt die zweifache Mama. Ihre Vereinsarbeit umfasst 20 Wochenstunden, sie arbeitet Vollzeit und kümmert sich um ihre zwei Kinder. „Aber es geht alles, wenn man es will“. Dieses Jahr hat der Verein schon 1.300 Beratungsstunden, zu jeder Tageszeit, absolviert. „Im Schnitt kommen drei Sternenkindereltern die Woche zu uns“, meint Bernadette. Tendenz steigend. Was sie Betroffenen noch sagen möchte: „Ihr seid nicht alleine! Es gibt einige Möglichkeiten, die ihr in Anspruch nehmen könnt. Unser Verein ist kärntenweit für Menschen da. Und auf der Sternenkinderkarte kann man österreichweit Angebote finden.“