Altenpflegerin beklaut jahrelang Senioren bei ihrer Arbeit

Festnahme nach jahrelanger Diebstahlserie: Altenpflegerin in Mattighofen in Oberösterreich verhaftet.

Festnahme nach jahrelanger Diebstahlserie: Altenpflegerin in Mattighofen in Oberösterreich verhaftet.

Eine rumänische Altenpflegerin steht im Verdacht, in mehreren Bundesländern über Jahre hinweg Diebstähle bei ihren pflegebedürftigen Klienten begangen zu haben. Die Frau war unter anderem in Niederösterreich, Burgenland und der Steiermark tätig. Nach umfangreichen Ermittlungen und der Zusammenarbeit von 22 Polizeiinspektionen konnte die 48-Jährige schließlich am 4. September 2024 in Mattighofen festgenommen werden.

Seniorin meldet Diebstahl – Pflegerin verschwindet spurlos

Die Ermittlungen begannen bereits am 10. Juli 2024, als die Polizei zu einer 84-jährigen Dame im Bezirk Mödling gerufen wurde. Die betagte Frau meldete, dass neben Bargeld auch Schmuckstücke verschwunden seien, nachdem ihre Pflegerin plötzlich abgereist war. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Beschuldigte zunächst nicht gefasst werden.

Serien-Diebstähle aufgedeckt – Pflegerin seit 2017 aktiv

Im Zuge der weiteren Untersuchungen stellten die Ermittler fest, dass die Frau seit 2017 regelmäßig ihre Arbeitsstellen gewechselt hatte. Dabei stahl sie nicht nur Bargeld und Schmuck, sondern auch alltägliche Haushaltsgegenstände wie Waschpulver oder Reinigungsmittel. Insgesamt konnten ihr zwölf Diebstähle nachgewiesen werden, bei denen ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich entstand. Aufgrund der Beweislage erließ die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Festnahmeanordnung. Schließlich konnte die Verdächtige in die Justizanstalt Ried im Innkreis gebracht werden, wo sie nun auf weitere rechtliche Schritte wartet.