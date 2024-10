Mutter stoppt Flucht: Polizei schnappt entflohenen Straftäter

Am Donnerstagabend, dem 10. Oktober 2024, wurde ein 32-jähriger Mann, der wegen schwerer Sachbeschädigung zu einer fünfmonatigen Haftstrafe verurteilt worden war, seit dem frühen Nachmittag von den Behörden gesucht.

Letzter Ausweg: Mutter ruft Polizei und beendet die Flucht ihres Sohnes

Anstatt wie vorgeschrieben in die Justizanstalt zurückzukehren, suchte der Mann das Haus seiner Mutter auf. Diese versuchte zunächst, ihren Sohn zu überreden, freiwillig zurückzukehren, doch ohne Erfolg. Schließlich verständigte sie selbst die Polizei, die in Zusammenarbeit mit der Sondereinheit WEGA den Mann festnahm. Die Beamten fanden den 32-Jährigen in einem stark alkoholisierten Zustand vor. Er zeigte sich gegenüber der Polizei uneinsichtig und aggressiv, was die Festnahme erschwerte. Trotzdem gelang es den Beamten, den Mann zu überwältigen und sicher in die Justizanstalt Simmering zurückzuführen.