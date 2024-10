Mann (42) baut Unfall und wird dann auf der Fahrbahn von Auto abgeschossen

Der schwer verletzte Mann wurde nach dem Unfall auf der A7 in das Krankenhaus eingeliefert.

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 13:32 / ©AdobeStock_262055775

Am Freitag, den 11. Oktober 2024, um etwa 7.10 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A7 Mühlkreisautobahn in Oberösterreich. Ein 42-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war auf dem Weg von Linz in Richtung Freistadt, als er kurz vor der Ausfahrt Engerwitzdorf aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam.

Der unglückliche Weg über die Mittelleitschiene

Sein Auto prallte gegen eine Betonleitwand, wodurch das Fahrzeug in einem Bogen quer über die Fahrbahn zur Mittelleitschiene geschleudert wurde. Nach dem Aufprall konnte der Mann über die Beifahrertür aus dem Wagen steigen und kletterte dann vermutlich über die Mittelleitschiene auf die Linzer Fahrbahn.

Der Aufprall mit verheerenden Folgen

Währenddessen fuhr eine 30-jährige Frau aus dem Bezirk Freistadt mit ihrem Auto auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Linz. Trotz sofortiger Vollbremsung erfasste sie den 42-Jährigen, der ungeschützt auf der Fahrbahn umherirrte, und warf ihn zu Boden. Die sofortige medizinische Versorgung durch den Notarzt war erforderlich, und der schwer verletzte Mann wurde in das Kepler Uniklinikum Linz gebracht, wo er behandelt wird.