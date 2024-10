NEOS präsentieren Plakate für Landtagswahl: „Sind die treibende Kraft“

Am heutigen Freitag, den 10. Oktober haben NEOS-Spitzenkandidat Niko Swatek und Landesgeschäftsführer Christian Pichler die Plakate der Partei präsentiert, die in den kommenden Wochen bis zum Wahltermin am 24. November in der ganzen Steiermark zu sehen sein werden.

Die Pinken präsentieren vier Kernthemen

Neben Textsujets, die die vier Kernthemen Entlastung, Antikorruption, Gesundheit und Bildung in weißer Schrift auf pinkem Hintergrund behandeln, gibt es zwei Plakate, auf denen Spitzenkandidat Swatek zu sehen ist: Einmal sitzt Niko mit seinem Sohn beim Frühstückstisch, einmal sieht man den pinken Spitzenkandidaten beim Rennradfahren. “Nie gab es mehr zu tun. Ich bin überzeugt davon das unsere besten Jahre noch vor uns liegen. Doch dafür muss die Politik endlich wieder die Probleme unserer Zeit anpacken und nicht nur streiten und wegsehen. Ich will, dass mein Sohn Emil und alle steirischen Kinder in einem Land aufwachsen, das wieder Chancen bietet – durch die beste Bildung, ein funktionierendes Gesundheitssystem und mehr finanziellen Spielraum durch niedrigere Steuern und Abgaben”, präzisiert Klubobmann Niko Swatek.

©NEOS Am heutigen Freitag wurden die Wahlplakate der NEOS… …bei der Grazer Messe enthüllt.

„Thema Elementarpädagogik beeinflusst auch die heimische Wirtschaft“

„Als begeisterter Radsportler und junger Vater legt der NEOS-Chef auch im Rahmen der Kampagne Wert auf Authentizität. “Ich kenne die Steine, die Eltern in der Steiermark in den Weg gelegt werden – von vielen Gesprächen mit Betroffenen, aber auch aus erster Hand. Und diese Probleme müssen endlich angegangen werden!” Vieles hängt am Thema Elementarpädagogik, vor allem auch die heimische Wirtschaft. “Viele wollen arbeiten, können das aber nicht, weil sie keinen Platz in einem Kindergarten bekommen, weil die Öffnungszeiten nicht mit den Arbeitszeiten vereinbar sind oder weil das schlicht zu teuer ist – das müssen wir schleunigst ändern”, bekräftigt Swatek.

Pinken starten mit dem Wahlkampf am 22. Oktober

Landesgeschäftsführer Christian Pichler legt die pinken Karten auf den Tisch: “Ganz im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler führen wir einen kompakten und vergleichsweise sparsamen Wahlkampf – und wir setzen auch diesmal wieder auf volle Transparenz. Mit einem Budget von 650.000 Euro führen wir im Vergleich zu den anderen einen sehr günstigen Wahlkampf.” Der offizielle Startschuss für den pinken Wahlkampf in der Steiermark fällt am 22. Oktober. “Die intensive Phase beschränkt sich also ressourcenschonend auf gute vier Wochen”, ergänzt Pichler.

Wahlkampf-Tour durch die Steiermark

Swatek und sein Team werden in den kommenden Wochen quer durch die Steiermark reisen und das Gespräch mit den Menschen suchen – von Schladming über Bruck bis nach Radkersburg “Wir wollen so stark werden, dass niemand an uns vorbeikommt”, gibt Swatek das Ziel vor. “Es ist uns als kleinste Oppositionskraft im Landtag schon vieles gelungen. Je stärker wir am 24. November sind, desto mehr können wir in den kommenden Jahren für die Menschen im Land bewegen – als die treibende Kraft in der Steiermark.”