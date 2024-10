46.000 Menschen bei 400 Veranstaltungen: steirischer herbst zog Bilanz

Zwei Tage vor Ende des Festivals hat der steirische herbst am Freitag zufrieden Bilanz gezogen. Ohne die Ergebnisse einzelner Partnerprogramme und ausstehender Veranstaltungen besuchten über 46.000 Menschen insgesamt 400 Veranstaltungen. Damit erzielte das heuer unter dem Motto „Horror patriae“ stattfindende Festival ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr. Intendantin Ekaterina Degot mahnte angesichts zu erwartender politischer Veränderungen zu hoher Aufmerksamkeit.

„Es war ein ganz besonderes Festival“

Degot kündigte an, im siebenten Jahr ihrer Intendanz den eingeschlagenen Weg eines Festivals als eigene Kunstform mit Narrativ fortsetzen zu wollen. Das diesjährige Festival, das sich mit den Schattenseiten von Patriotismus auseinandersetzte, sei ein „ganz besonderes Festival“ gewesen. Im Hinblick auf eine mögliche neue Regierung erwartet sich Degot „neue Bollwerke“ und eine veränderte Gesellschaft, in der Kritik möglicherweise nicht mehr toleriert werde. Als Russin erlebe sie ein „Déjà-vu“, denn auch dort habe die Veränderung des Systems und die Zensur „peu à peu, ganz sanft“ angefangen. „Wir müssen in den kommenden Jahren sehr aufmerksam sein“, so ihre Mahnung, der sie den pessimistischen Zusatz hinzufügte, „wenn der steirische herbst überhaupt bleibt“.

Hälfte der Veranstaltungen zu 96 Prozent ausgelastet

„herbst“-Kommunikationschefin Judith Brand präsentierte bei der Pressekonferenz im diesjährigen „Herbstcafé“ in der Neutorgasse einige weitere statistische Zahlen. Jene Veranstaltungen, für die Tickets oder Zählkarten erforderlich waren – rund die Hälfte aller Veranstaltungen – waren demnach bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals zu 96 Prozent ausgelastet. Das mittlerweile traditionelle Programm der „herbstvermittlung“ erzielte rund 3.000 Besuche. Insgesamt arbeiteten über 850 Menschen aus 36 Ländern an „Horror patriae“ mit. Im Rahmen der Kooperation mit dem ORF gab es unter anderem acht Ö1-Sendungen mit je über 120.000 Hörerinnen und Hörern. Betont wurde auch der hohe Anteil an Auftragswerken, allein 34 davon für die noch bis 16. Februar 2025 zu sehende Hauptausstellung „Horror patriae“ in der Neuen Galerie und 14 Auftragskompositionen für das ORF musikprotokoll.

steirischer Herbst 2025 von 18. September bis 12. Oktober

Die 57. Ausgabe des traditionellen Grazer Kunstfestivals geht am Sonntag unter anderem im Kunsthaus mit dem Re-Enactment eines historischen Volksliederabends von modernen Grazer Künstlern und späteren Widerstandskämpfern rund um den Architekten Herbert Eichholzer im Jahr 1924 in Addis Abeba durch Felix Hafner und sein Ensemble zu Ende. Der Open Call für Projekte zur nächsten Ausgabe des Festivals beginnt bereits kommende Woche. Der steirische herbst 2025 findet von 18. September bis 12. Oktober 2025 statt. (APA/red, 11. 10. 24)