Wasserausgabe Klagenfurt: Ab Samstag zwei weitere Ausgabestellen

Ab morgen gibt es eine weitere Trinkwasser-Ausgabestelle an der Südseite des Wörthersee Stadtions in Klagenfurt.

Rund 70.000 Bürgerinnen und Bürger haben bereits wieder sauberes Wasser aus den städtischen Wasserleitungen. Um auch die verbleibenden Bürger zwischenzeitlich bestmöglich mit Trinkwasser zu versorgen, wird es ab morgen eine weitere Ausgabestelle geben. Dies wurde heute im Einsatzstab unter der Leitung von Christian Scheider beschlossen.

An der Südseite des Wörthersee Stadions

Der zusätzliche Standort der Wasserausgabestelle befindet sich ab morgen Samstag, 12. Oktober an der Südseite des Wörthersee Stadions – Einfahrt Südring. Auch dieser Standort wird täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein. Ebenfalls ab morgen wechselt die bisherige Wasserausgabestelle vom Messeparkplatz in den Innenhof der Stadtwerke Klagenfurt AG, St. Veiter Straße 31 – Einfahrt über Krassniggstraße. Die Ausgabe am Messeparkplatz endet somit heute Abend, da dieser Platz für den Aufbau des Ursulamarktes benötigt wird. Beide Wasserausgabestellen (Stadtwerke und Stadion) haben bis auf Weiteres täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Vor Ort werden PET-Flaschen und Wasserkanister ausgegeben.

Hilfe für sozial bedürftige Bürger

Für gebrechliche Menschen, die in noch nicht freigegebenen Gebieten leben, gibt es eine eigene Hotline, welche Wasserbestellungen entgegennimmt. Das Wasser wird dann ehestmöglich direkt zu den Betroffenen geliefert. Die Hotline der Abteilung Soziales lautet: Tel. 0463 537 3755

Empfehlung der Gesundheitsbehörde für nicht freigegebene Stadtteile bleibt aufrecht

Für alle noch nicht freigegebenen Stadtteile gilt nach wie vor die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde, das Wasser vor dem Trinken rund drei Minuten abzukochen. Danach kann das Wasser bedenkenlos getrunken werden. Duschen, Zähneputzen, Wäsche waschen etc. ist weiterhin mit Leitungswasser bedenkenlos möglich. Das Trinkwasser in den freigegebenen Gebieten kann nach einer kurzen Spülung sofort wieder getrunken werden. Zweitwohnbesitzer und Urlaubsrückkehrer (also dort, wo das Wasser schon länger nicht in Verwendung war) sollen das Wasser rund drei Minuten ausrinnen lassen.

Ausführliche Informationen online

Stadt und der Stadtwerke haben ausführliche Informationsseiten im Internet eingerichtet. Diese befinden sich auf www.klagenfurt.at/trinkwasser und www.stw.at/trinkwasser.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 13:57 Uhr aktualisiert