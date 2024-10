Tödlicher Crash: 19-jährige Motorradfahrerin stirbt in Oberösterreich

Ein tödlicher Motorradunfall auf der B3 in Oberösterreich endete für eine 19-Jährige tragisch.

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 14:00 / ©Montage Canva

Am heutigen Freitag, den 11. Oktober 2024, ereignete sich auf der B3 Donaubundesstraße gegen 9.50 Uhr ein tragischer Unfall. Eine 19-jährige Motorradfahrerin aus dem Bezirk Perg war von Grein in Richtung Perg unterwegs, als es zu dem fatalen Vorfall kam. Zur gleichen Zeit steuerte ein 51-jähriger Autofahrer aus der gleichen Region seinen Pkw in die entgegengesetzte Richtung.

Ein tödlicher Zusammenstoß auf der B3

Aus bislang ungeklärten Gründen kam die junge Frau im Bereich Dornach, Gemeinde Saxen, zu Fall. Dabei prallte sie mit ihrem Kopf gegen die Leitplanke. Ihr Motorrad rutschte daraufhin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug des 51-Jährigen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen durch den herbeigerufenen Notarzt konnte nur noch der Tod der 19-Jährigen festgestellt werden.