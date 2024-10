Millionen-Insolvenz in Salzburg: 70 Mitarbeiter betroffen

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) hat bekannt gegeben, dass am heutigen Freitag, dem 11. Oktober 2024, beim Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren über das Vermögen der Pfisterer GmbH & Co KG eröffnet wurde. Das Unternehmen, das 2018 als GmbH & Co KG gegründet wurde und auf die Herstellung, den Handel und die Montage von Fenstern und Türen spezialisiert ist, hat seinen Sitz in St. Johann im Pongau.

Umsatzrückgang und Naturkatastrophen: Die Ursachen der Insolvenz

In der Firma sind derzeit 70 Mitarbeiter beschäftigt. Die Insolvenz wurde auf einen Eigenantrag hin eröffnet. Die Antragstellerin führt als Hauptursache für die Insolvenz den erheblichen Umsatzrückgang infolge des Coronaausbruchs und die damit verbundenen Einschränkungen an. Zudem war das Unternehmen im Sommer 2023 von Überschwemmungen betroffen, die einen temporären Stillstand des Betriebs zur Folge hatten. Zuletzt hat auch die Baubranche, die in diesem Jahr stark unter Druck geraten ist, zur Insolvenz beigetragen.

Zukunft ungewiss: 85 Gläubiger und Millionenverbindlichkeiten

Laut den Angaben im Eröffnungsantrag sind etwa 85 Gläubiger von der Insolvenz betroffen, und die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 3,87 Millionen Euro. Die Werthaltigkeit eventuell vorhandener Aktiva wird im Rahmen des Verfahrens überprüft. Ob das Unternehmen fortgeführt werden kann, steht noch nicht fest. Die Antragstellerin erwartet eine Prüfung durch den Masseverwalter, bevor über eine mögliche Fortführung entschieden wird. Die nächste wichtige Verfahrensdaten sind die Anmeldung der Forderungen bis zum 4. Dezember 2024 sowie die Prüfungstagsatzung am 18. Dezember 2024.