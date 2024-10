Millionen-Insolvenz: Grazer Science Tower ist pleite

Der Science Tower in Graz schlitterte in die Insolvenz, informiert der AKV.

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 14:26

„Science Towers“ in Graz schlitterte in die Insolvenz, wie der AKV bekannt gibt. Es handelt sich hierbei um ein Smart Building, das durch vernetzte Technologien die Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energien optimiert. Im Unternehmen werden keine Dienstnehmer beschäftigt.

Millionen-Insolvenz in Graz

An Aktivwerten im Unternehmen ist im Wesentlichen die Liegenschaft in Graz vorhanden, sodass das schuldnerische Unternehmen die Aktiva mit 3,6 Millionen bewertet werden. „Die Liegenschaft ist jedoch pfandrechtlich durch die den Bau finanzierende Bank belastet. Von der gegenständlichen Insolvenz sollen fünf Gläubiger mit Passiva in Höhe von circa 6,48 Millionen Euro betroffen sein. Nach den Ausführungen der Insolvenzschuldnerin sollen hier noch weitere Verbindlichkeiten für Haftungen und Rechtsstreitigkeiten hinzukommen, sodass die voraussichtlichen Passiva wesentlich höher sein werden“, informiert der AKV.

Die Insolvenzgründe

Als Grund für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz führt die Insolvenzschuldnerin an, dass aus den Mieteinnahmen die Rückführung der Kreditmittel nicht finanziert werden kann. Aufgrund der Innovation des Gebäudes hat man sich grundsätzlich hohe Mieteinnahmen erwartet. Das Projekt des „Science Towers“ wurde gemeinsam mit der SFL technologies GmbH durchgeführt. „Über das Vermögen der SFL technologies GmbH ist ein Konkursverfahren am Landesgericht Graz anhängig. Die Kosten und Kreditteilung der finanzierenden Bank sollten geteilt werden. Da nunmehr die Insolvenzschuldnerin zur Haftung herangezogen wurde und außergerichtliche Restrukturierungs- versuche gescheitert sind, wurde der Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt“, heißt es vom AKV.

Keine Fortführung

Eine Unternehmensfortführung ist nicht vorgesehen. Die Insolvenzschuldnerin wünscht sich laut AKV einen bestmöglichen und geordneten Verkauf beziehungsweise Verwertung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 14:31 Uhr aktualisiert