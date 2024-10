Kärntner Unternehmerin verstorben: „Sie war das Herz und die Seele“

Anna Jernej ist am 8. Oktober im 89. Lebensjahr im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen.

Anna Jernej war Seniorchefin und Mitbegründerin des Gastronomiebetriebs „Mochoritsch“. „In Liebe und Dankbarkeit geben wir den Tod unserer Mutter Anna Jernej (*13.3.1936 – †8.10.2024) bekannt, die am 8. Oktober 2024 im 89. Lebensjahr im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen ist“, heißt es im Facebook-Posting der Gaststätte Mochoritsch. Anna Jernej war eine sehr beliebte Gastgeberin und das Herz und die Seele in den Mochoritsch-Betrieben.

Begräbnisfeier am 12. Oktober

Die Begräbnisfeier beginnt am Samstag, dem 12. Oktober, um 15.30 Uhr bei der Mochoritsch-Kapelle in Rückersdorf. „Im Anschluss geleiten wir unsere Mama zur Pfarrkirche in St. Primus. Dort feiern wir die heilige Messe und setzen sie anschließend im Familiengrab bei“, heißt es auf dem Partezettel. Anna Jernej war mehrfache Großmutter und geliebte Mutter.