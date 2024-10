Erinnerungen an Richard Lugner: Wachsfigur in Lugner City ausgestellt

Im Zuge seines 92. Geburtstags wird in der Lugner City eine Wachsfigur des verstorbenen Richard Lugner ausgestellt. Diese außergewöhnliche Figur wird von Madame Tussauds für einen Tag bereitgestellt. Die Statue, die seit Oktober 2019 im Wiener Prater steht, wird an diesem besonderen Tag für alle Besucher zugänglich sein. 5 Minuten war für euch vor Ort.

©5 Minuten Die Wachsfigur von Richard Lugner wird anlässlich seines 92. Geburtstags in der Lugner City ausgestellt und erinnert an das Leben des beliebten Baumeisters.

Ehrung eines Lebenswerks

Die Wachsfigur trägt das elegante Outfit, das Lugner für seine Auftritte am Opernball bevorzugte: Frack, Lackschuhe und Zylinder. Dies unterstreicht die Persönlichkeit des ehemaligen Society-Löwen, dessen Andenken den Besuchern lebendig gehalten werden soll. Die Familie des Verstorbenen erklärte, dass sie mit der Ausstellung der Figur die schönen Erinnerungen an Lugner bewahren möchte.

Ein stilles Gedenken

Richard Lugner, der am 12. August im Alter von 91 Jahren starb, hat sein Leben lang in der Öffentlichkeit gestanden. Er kämpfte in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen, einschließlich einer schweren Herzoperation. Obwohl die Familie ein stilles Gedenken im Rahmen der Öffentlichkeit plant, wird die Wachsfigur eine Möglichkeit bieten, an diesen besonderen Mann zu erinnern.

Ein Wochenende voller Erinnerungen an Richard Lugner

Im Lugner Kino erwartet die Besucher an diesem Wochenende ein besonderes Programm zu Ehren von Richard Lugner – und das bei kostenlosem Eintritt! Am Freitag, dem 11. Oktober, wird um 18 Uhr der Film Adieu Mörtel gezeigt. Am Samstag, dem 12. Oktober, können die Zuschauer um 19:45 Uhr das spannende ORF-Interview Die unbekannte Seite erleben. Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag, dem 13. Oktober, eine weitere Vorführung von Adieu Mörtel um 16 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 15:12 Uhr aktualisiert