Einbruchserie geklärt: Fahndung erfolgreich, Diebe geschnappt

Am Vormittag des 8. Oktober, versuchten vorerst unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Hörbranz, in Voralberg, einzubrechen. Sie wurden vom Opfer betreten und mussten flüchten. Von aufmerksamen Nachbarn war zur Tatzeit ein verdächtiges Fahrzeug im Nahbereich wahrgenommen worden. Mit den festgestellten Kennzeichenfragmenten konnte schlussendlich ein konkretes Tatfahrzeug ausgemittelt werden, weshalb eine entsprechende Fahndung veranlasst wurde. Am darauffolgenden Mittwoch, den 9. Oktober, gegen Mittag, konnte das Fahrzeug von einer Polizeistreife auf der A14 festgestellt und in Folge auf Höhe Autobahnraststätte Hörbranz von weiteren Polizeikräften abgeleitet und angehalten werden. Bei einer Intensivkontrolle der vier Insassen, drei Rumänen im Alter von 19, 23 und 24 Jahren sowie einer Rumänin im Alter von 32 Jahren, konnte eine große Menge Bargeld und Schmuck aufgefunden werden.

Drei Männer wurden gefasst

Ein Teil der Wertgegenstände konnte einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus am 8. Oktober in Lustenau zugeordnet werden. Aufgrund dessen konnte durch das Landeskriminalamt bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch eine Festnahmeanordnung für die drei Männer erwirkt werden. Im Zuge der Vernehmungen waren die Beschuldigten teilweise geständig, den versuchten Einbruchsdiebstahl in Hörbranz und den Einbruchsdiebstahl in Lustenau begangen zu haben. Ermittlungen zu weiteren Straftaten sind im Gange. Der 19- und der 24-jährige Rumäne wurden bereits am vergangenen Donnerstagabend, den 10. Oktober, in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert, der 23-jährige Rumäne heute Vormittag, am 11. Oktober.