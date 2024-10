Heute im TV: Grazerin begeistert bei „The Voice of Germany“

Die 22-jährige Jacqueline Haider aus Graz tritt heute Abend bei „The Voice of Germany“ ins Rampenlicht. In der sechsten Blind Audition der aktuellen Staffel performt sie den emotionalen Song „Nothing’s Gonna Change My Love For You“ von George Benson.

Heute im TV: „Musik ist mein Wohlfühl-Ort“

Die 14. Staffel von „The Voice of Germany“, die seit dem 26. September 2024 im TV läuft, wartet mit einer komplett neuen Jury-Besetzung auf. Nach einer Pause kehren die beliebten Coaches Forster, Catterfeld und Haber zurück, während Kamrad zum ersten Mal auf einem der roten Stühle Platz nimmt. Jacqueline, die in Graz lebt, sagt über ihre Leidenschaft: „Musik entspannt mich einfach und ist mein Wohlfühl-Ort. Ich liebe Musik, die Power hat und Emotionen übermittelt.“ Wer die Performance der Grazerin nicht verpassen möchte, kann heute um 20.15 Uhr auf Sat.1 einschalten und live verfolgen.

©Joyn/Claudius Pflug ©Joyn/Claudius Pflug

Spoiler Alert: Auf Joyn bereits seit gestern zu sehen

Wer sich am Abend beim Fernsehen überraschen lassen möchte, soll diesen Teil lieber überspringen. Hier ein kleiner Einblick in die sechste Folge von „The Voice of Germany“: Sie brachte Leidenschaft mit auf die Bühne – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Coaches Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Kamrad drehten sich alle um, fasziniert von ihrer stimmlichen Präsenz. Mark Forster, der sich bereits nach wenigen Sekunden umdrehte, konnte Jacqueline letztlich für sein Team gewinnen.