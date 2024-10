Nach Giftschlangen-Alarm am Faaker See: Besitzer wird zur Kasse gebeten

In einem verwahrlosten Haus in Drobollach wurden im Sommer 36 Schlangen gefunden, nun könnte dies dem Besitzer teuer kommen.

Drobollach am Faaker See

Im Juli machte die Polizei einen schockierenden Fund. Mitten im Tourismusgebiet Faaker See wurden 36 Schlangen in einer verwahrlosten Unterkunft in Drobollach entdeckt, darunter eine giftige Levanteotter. Auch das Telefon im Reptilienzoo Happ stand zu dem Zeitpunkt nicht mehr still.

16 Giftschlangen

Die 36 Schlangen lebten unter schrecklichen Umständen in dem verwahrlosten Haus in Drobollach am Faaker See. Unter den Schlangen befanden sich auch 16 Giftschlangen, welche in den Besitz des Reptilienzoo Happ übergingen, da diese in Österreich gar nicht gehalten werden dürfen. Der Besitzer soll eine Frist von zwei Monaten bekommen haben, um die Lebensbedingungen zu schaffen, sodass die Tiere artgerecht gehalten werden, heißt es laut dem ORF. Diese Frist sei inzwischen abgelaufen. Die Tiere verbleiben bis auf Weiteres im Zoo.

Dem Besitzer droht eine Verwaltungsstrafe

Dem früheren Besitzer droht nun eine Verwaltungsstrafe und diese befinde sich im fünfstelligen Euro-Bereich. Sollte dies ein Fall von Tierquälerei sein, so drohe dem Besitzer sogar eine Gefängnisstrafe.

