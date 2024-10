Neuer Chefdirigent am Stadttheater Klagenfurt: Chin-Chao Lin

Nicht nur die Entscheidung des Stadttheater-Intendanten Aron Stiehl war klar, auch die (nicht verpflichtende) Abstimmung im Orchester fiel eindeutig aus: Der 37-jährige Taiwanese Chin-Chao Lin wird ab 2025/2026 das Kärntner Sinfonieorchester (KSO) leiten. Derzeit ist er noch erster Kapellmeister am Hessischen Staatstheater Wiesbaden und tritt bald die Nachfolge des Australiers Nicholas Milton an, der vier Jahre in Kärnten und als Chefdirigent in Göttingen tätig war.

Lin: „Freue mich schon auf die Kasnudeln“

Erstmals sehe der Vertrag von Chin-Chao Lin eine Residenzpflicht vor, erläuterte Stiehl am Freitag bei einer Pressekonferenz. Aber auch ohne die wäre Chin-Chao Lin nach Kärnten übersiedelt, betonte der Dirigent. Schließlich sei es für ihn, der in Graz und Zürich studiert hat, quasi eine Heimkehr: „Und ich freue mich schon auf die Kasnudeln“, schmunzelte er. 2016 bis 2018 war Chin-Chao Lin erster Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor am Staatstheater Meiningen, anschließend bis 2022 Generalmusikdirektor am Theater Regensburg.

Stiehl: „Lin bringt auch das Showtalent mit“

In Klagenfurt machte er „als junger Student meine ersten Schritte zum Operndirigenten“, hier arbeitete er als musikalischer Assistent auch erstmals mit Aron Stiehl bei Herbert Willis Oper „Schlafes Bruder“ zusammen (damals unter Intendant Josef Köpplinger). Außerdem dirigierte er das Neujahrskonzert des KSO 2024. „Lin bringt auch das Showtalent mit, das nötig ist, um die Musik zu verkaufen“, wies Stiehl auf die Talente des Taiwanesen neben seiner musikalischen Eignung hin. „Und er gehört nach Österreich. Ich wusste das spätestens, als ich ihn Walzer dirigieren hörte.“

Nicholas Milton wird sich verabschieden

Nach der aktuellen Saison wird sich Nicholas Milton, den Stiehl „mit einem tränenden Auge“ gehen lässt, am 15. Juni mit einem Galakonzert des KSO und Tschaikowskis 5. Sinfonie sowie Rückblicken auf Highlights der gemeinsamen Arbeit vom Kärntner Publikum verabschieden.