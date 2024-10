Tradition und Lebensfreude: Hunderttausende Besucher beim Wiesenmarkt

Am 7. Oktober, der Abend des letzten Markttages, wurde die Marktfreyung traditionell von der Volkstumsgemeinschaft St. Veit, der Trachtenkapelle St. Donat/Glandorf und der Bürgerlichen Trabantengarde St. Veit in festlichem Rahmen ins St. Veiter Rathaus zurückgebracht. Der Wiesenmarkt selbst endete um 1 Uhr am mit der offiziellen Sperrstunde des Vergnügungsparks und der Gastronomiemeile.

„Gelebte Tradition und Lebensfreude“ in St. Veit

Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) und Wiesenmarktreferentin Vizebürgermeisterin Silvia

Radaelli (SPÖ) zogen Bilanz über den 661. Wiesenmarkt: „Wir blicken auf eine traditionsreiche

und fröhliche Zeit zurück. Der Wiesenmarkt ist das Herzstück unseres Veranstaltungskalenders und spiegelt die gelebte Tradition und die Lebensfreude in St. Veit wider“, so Bürgermeister Martin Kulmer. Hunderttausende Besucher suchten das Wiesenmarkt-Gelände auf, um die Attraktionen des Vergnügungsparks und die Vielfalt an gastronomischen Köstlichkeiten zu genießen sowie bei den Krämern und Wirtschaftsausstellern einzukaufen. „Die Sicherheit wurde von unseren Blaulichtorganisationen überwacht und es gab nur wenige Vorfälle. Das spricht für die Organisation und das Ambiente dieses Jahres“, betonte Kulmer und dankte allen Beteiligten für die hervorragende Unterstützung. Abschließend brachte Radaelli ihre

Dankbarkeit für alle Mitwirkenden und Besucher zum Einsatz: „Ohne sie wäre der

Wiesenmarkt nicht das, was er ist. Herzlichen Dank!“

©Stadt St. Veit Heute Nacht ging der 661. St. Veiter Wiesenmarkt … ©Stadt St. Veit … mit der traditionellen Einholung der Marktfreyung zu Ende. ©Stadt St. Veit Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz.

Kritik an Organisation des Wiesenmarkts seitens der FPÖ

Die FPÖ kann die positive Bilanz des Wiesenmarkts nicht teilen. In einer Presseaussendung spricht Robert Eichwalder (FPÖ) von täglichen „Negativmeldungen von Besuchern, Wirten, Schaustellern und Fieranten“. Auch ein Beschwerdeschreiben der Wirtschaftstreibenden am Wiesenmarkt soll es gegeben haben, das von 86 Personen unterzeichnet wurde. Grund zur Klage waren unter anderem die Hygienezustände in den Toiletten sowie Mängel bei den Park- und Zufahrtsmöglichkeiten für Schausteller und Fieranten. „Das älteste und traditionsreichste Volksfest in Kärnten hätte eine professionellere Organisation und Durchführung verdient!“, so Eichwalder abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 16:53 Uhr aktualisiert