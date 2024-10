Halbseitig gesperrt, dann Totalsperre: Diese Straße wird saniert

Im Laufe der letzten Jahre wurde die L113 Diexer Straße etappenweise instandgesetzt. Jetzt im Herbst wird ein knapp 1,2 Kilometer langer, desolater Abschnitt in Brückl saniert, die Arbeiten haben diese Woche begonnen. „Die Landesstraße wird seit 2019 abschnittsweise saniert, bisher haben wir über 1,2 Millionen Euro in die Verbesserung der Straßenqualität investiert. Jetzt ist das letzte Stück der L113 bis zum Kreisverkehr Brückl an der Reihe, in das weitere 520.000 Euro an Landesmittel fließen“, sagt Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber.

Fahrbahn in sehr schlechtem Zustand

Da die Fahrbahn in diesem Bereich in einem sehr schlechten Zustand ist, muss der bestehende Asphalt zur Gänze abgetragen und entsorgt werden. Im Anschluss wird in mehreren Schichten eine 18 Zentimeter starke Asphaltschicht aufgebracht. Während der Bauarbeiten ist die Landesstraße halbseitig gesperrt. Während der Asphaltierungsarbeiten, von 28. bis 31. Oktober, ist eine Totalsperre der L113 erforderlich. Die Umleitung erfolgt großräumig über Brückl und Völkermarkt.