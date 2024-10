Mit Auto kollidiert: E-Scooter-Fahrer (23) schwer verletzt

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 17:25 / ©5 Minuten

Am heutigen Vormittag, Freitag, den 11. Oktober, gegen 13.55 Uhr, kam es in Innsbruck auf der Kreuzung Reichenauer Straße/ Radetzkystraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 23-jährigen österreichischen Lenker eines E-Scooters und einem von einem 43-jährigen Österreicher gelenkten Fahrzeuges. Dabei erlitt der E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.