Tunnel gesperrt: Bagger riss 34 Lampen von Tunneldecke

Heute Vormittag, am 11. Oktober, gegen 11.10 Uhr, transportierte ein 25-jähriger Österreicher auf der Loferer Bundesstraße in Fahrtrichtung Wörgl, in Tirol, auf der Ladefläche eines Lkw einen Bagger. Beim Befahren der Unterflurtrasse in Scheffau riss der Baggerarm auf Grund der zu hohen Gesamthöhe des beladenen Lkw auf einer Länge von 45 Metern insgesamt 34 Deckenlampen von der Tunneldecke. Am Bagger und am Tunnel entstand erheblicher Schaden. Personen wurden nicht verletzt. Der Tunnel musste komplett gesperrt werden. Die Sperre dürfte mehrere Tage dauern.