Heizkostenzuschuss: Deshalb ist in Graz kein Online-Antrag möglich

In Graz muss der Heizkostenzuschuss weiterhin persönlich in den Servicestellen beantragt werden.

Der Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark bietet vielen Haushalten eine dringend benötigte finanzielle Unterstützung, um die steigenden Heizkosten zu bewältigen. Alle Informationen dazu bekommst du hier: 340 Euro: Steirer können diesen Bonus jetzt online beantragen. Während in vielen steirischen Gemeinden der Antrag online gestellt werden kann, ist dies in Graz nicht möglich. Hier mehr: Heizkostenzuschuss: Online-Antrag auch für Grazer gefordert. Doch warum verzichtet Graz auf diese digitale Option?

Heizkostenzuschuss: Persönliche Antragstellung in Graz weiterhin Pflicht

Seit dem 7. Oktober 2024 können Haushalte in der Steiermark den Heizkostenzuschuss des Landes beantragen, der dieses Jahr erneut 340 Euro beträgt. Dabei gibt es eine große Neuerung: In den meisten Gemeinden kann der Antrag online gestellt werden – mit einer Ausnahme: Graz. Hier muss der Antrag weiterhin in den städtischen Servicestellen persönlich abgegeben werden. Das wirft bei manchen Leuten Fragen auf.

Warum gibt es keinen Online-Antrag in Graz?

Laut der Stadt Graz hat man sich bewusst für die persönliche Antragstellung entschieden. In der Vergangenheit sei es häufig zu unvollständigen Anträgen gekommen, die in Ablehnungen resultierten. Um dies zu vermeiden, setzt Graz weiterhin auf die persönliche Beratung in den Servicestellen. So kann sichergestellt werden, dass alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, bevor der Antrag bearbeitet wird. Die Stadt Graz erklärt zudem, dass es aus technischen Gründen nicht möglich sei, das EDV-System der Stadt mit dem System des Landes zu verbinden. Dieses Problem wurde bereits in den letzten Jahren angesprochen, ohne dass eine Lösung gefunden werden konnte. Kritiker wie NEOS-Gemeinderat Philipp Pointner bemängeln, dass Graz in Sachen Digitalisierung hinterherhinke und dringend aufholen müsse.

Anspruchsvoraussetzungen für den Heizkostenzuschuss

Der Heizkostenzuschuss richtet sich an Haushalte, deren Einkommen bestimmte Grenzen nicht überschreiten. Für einen Ein-Personen-Haushalt liegt die Einkommensgrenze bei 1.572 Euro netto, während bei Haushaltsgemeinschaften die Grenze bei 2.358 Euro netto liegt. Für jedes Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird, erhöht sich die Grenze um 472 Euro. Wichtig ist, dass diese Werte das Zwölftel des Jahresnettoeinkommens inklusive Sonderzahlungen widerspiegeln.

Der Ablauf der Antragstellung in Graz

Wer den Heizkostenzuschuss in Graz beantragen möchte, muss in eine der Servicestellen der Stadt gehen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, wird jedoch empfohlen, um längere Wartezeiten zu vermeiden. Zum Termin müssen verschiedene Dokumente wie ein amtlicher Lichtbildausweis und Einkommensnachweise mitgebracht werden.

Alle benötigten Unterlagen: Amtlicher Lichtbildausweis

Kontodaten

Einkommensnachweise aller im Haushalt mit Hauptwohnsitz gemeldeten Personen Als Einkommensnachweise benötigt die Stadt für alle hauptwohnsitzgemeldeten Personen: Unselbstständige Erwerbstätige : Kontoauszüge der letzten 3 Monate, sowie Einkommensnachweise nicht älter als 6 Monate (z. B. Monatslohnzettel, AMS-Bezug, Sozialbeihilfenbescheid, Pensionsnachweis)

: Kontoauszüge der letzten 3 Monate, sowie Einkommensnachweise nicht älter als 6 Monate (z. B. Monatslohnzettel, AMS-Bezug, Sozialbeihilfenbescheid, Pensionsnachweis) Selbstständige : Einkommenssteuerbescheide der letzten 3 Jahre

: Einkommenssteuerbescheide der letzten 3 Jahre Kein Einkommen: Kontoauszüge der letzten drei Monate, sowie Versicherungsdatenauszug bzw. Mitversicherung oder Ausbildungsbestätigung, sowie freiwillige Unterstützungsleistungen der Eltern