Villacher Kulturpreis 2024: Künstler Michael Kos wird geehrt

Er ist bildender Künstler, Kurator, Schriftsteller, Lyriker, Bildhauer, Grafiker und Fotograf. Jetzt bekommt der gebürtige Villacher Michael Kos für sein unglaublich breites künstlerisches Schaffen den Kulturpreis der Stadt Villach. „In all seinen Werken egal ob Skulptur, Installation oder Objektkunst, nimmt er kontinuierlich Bezug auf gesellschaftspolitische Themen in unterschiedlichen Bereichen. Er malt nicht mit Pinsel und Leinwand, sondern mit unterschiedlichen Materialien und seine Werke zeichnen sich durch eine einzigartige Eindringlichkeit aus“, sagt Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Erste Einzelausstellung in Villach

In Villach hat Kos seine erste Einzelausstellung in der Galerie an der Stadtmauer gehabt, danach ist er immer wieder in seine Geburtsstadt als Künstler zurückgekehrt und hat ausgestellt. Seine letzte Personale fand im Jänner dieses Jahres in der Galerie Freihausgasse statt. Auflerdem hat Kos zahlreiche Ausstellungen in Österreich, Deutschland, Italien, Polen, Litauen, Slowenien und der Schweiz realisiert. „Michael Kos Werke zeichnen sich nicht nur durch Ästhetik aus, sie sind auch intellektuell ansprechend und laden ein, über die Grenzen des Materials hinauszudenken und die Welt mit neuen Augen zu sehen“, sagt Sandriesser.

Feierliche Verleihung im Dezember

Bisher hat Kos das Jahres-Literaturstipendium des Landes Kärnten, das Hans Weigel- Literaturstipendium des Landes Niederösterreich bekommen und wurde mit dem Anerkennungspreis für Literatur des Landes Niederösterreich geehrt. Jetzt wird er für sein vielseitiges Kunstschaffen mit dem Kulturpreis der Stadt Villach ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung findet im Dezember statt.