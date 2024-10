Rotkreuz warnt: Einsparungen dürfen nicht auf Kosten der Armen gehen

Im Wahlkampf war die enorme Teuerung bei Energie, Wohnen und Lebensmitteln zentral und es wurden viele Versprechungen gemacht – nun ist hingegen von Einsparungen die Rede. Diese dürfen nicht auf Kosten von armutsgefährdeten oder -betroffenen Menschen gehen, hieß es bei der Jahrespressekonferenz des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK) am Freitag. Deswegen präsentierte die Hilfsorganisation einen Forderungskatalog an die künftige Bundesregierung.

1,5 Millionen Mensche sind armutsgefährdet

Zu den geforderten Maßnahmen zählen unter anderem die Anhebung des Arbeitslosengeldes auf ein „armutsfestes Niveau“, die Valorisierung des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe und eine Reform bei der Anrechnung der Wohnbeihilfe. 1,5 Millionen Menschen sind in Österreich armutsgefährdet, während 333.000 Menschen im Jahr 2023 manifest arm waren – gegenüber 2022 eine Steigerung von rund 100.000 Personen. „Ich glaube, wer in die Zukunft investieren will, muss auch in die Armutsbekämpfung und -vermeidung investieren“, erklärte ÖRK-Präsident Gerald Schöpfer.

Haltbare Produkte spenden

Eine Initiative des ÖRK zur Linderung der Armut ist die Team Österreich Tafel. Dort werden Menschen unterstützt, die unter der Armutsgefährdungsschwelle leben, mit gespendeten Lebensmitteln, die nicht mehr verkäuflich aber noch einwandfrei sind, und Hygieneartikeln. Diese werden von freiwilligen Mitarbeitern etwa von Supermärkten, lokalen Lebensmittelgeschäften oder direkten Produzenten abgeholt. 2023 wurden bei rund 470.000 Abholungen 5.500 Tonnen an Gütern kostenfrei verteilt, die Freiwilligen waren dabei mehr als 400.000 Stunden im Einsatz. „Leider ist der Bedarf in den vergangenen Jahren gestiegen“, sagte Gabriele Domschitz, Präsidentin des Landesverbands Wien. Gleichzeitig geht die Menge der gespendeten Waren zurück. In einer Woche, am 18. Oktober, wird eine österreichweite Spendensammelaktion durchgeführt, bei der Freiwillige bei mehr als 280 Supermarkt-Filialen auf die Initiative hinweisen und die Kunden dazu einladen, lange haltbare Produkte zu kaufen und zu spenden.

2023: Das international stärkste Jahr

Außerdem wurden die weiteren Leistungen des ÖRK im vergangenen Jahr betont: Dazu zählen unter anderem 62,3 Millionen gefahrene Kilometer bei mehr als 3,4 Millionen Einsatzfahrten, 338.531 abgenommene Vollblutspenden oder 102.478 in den Gesundheits- und Sozialdiensten betreute Personen. Dafür dankte Schöpfer den 75.000 Freiwilligen, 10.000 hauptberuflichen Mitarbeitern und mehr als 4.000 Zivildienern und Teilnehmenden des Freiwilligen Sozialen Jahres. Nicht nur im Inland war das ÖRK tätig: „2023 war in der Geschichte des ÖRK das international stärkste Jahr. Über 56 Millionen Euro an Hilfsleistungen wurden abgewickelt“, so Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig. Außerdem sind im vergangenen Jahr 270 humanitäre Helfer zu Tode gekommen, so viele wie noch nie. In der Ukraine und im Nahen Osten ist die Situation besonders dramatisch. Das ÖRK unterstützt etwa ein Feldspital des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes im Gaza-Streifen mit einer Wasseraufbereitungsanlage. 30.000 Behandlungen wurden dort letztes Jahr durchgeführt, Mitarbeiter berichten von „apokalyptischen Zuständen“ dort.

Eine lebenswerte Zukunft

Die Krisen und Konflikte kosten weltweit viele Menschenleben und Kindern eine lebenswerte Zukunft. „In diesem Zusammenhang bitten wir alle Beteiligten um die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. In der Praxis heißt das, dass Krankenhäuser und Zivilisten geschützt werden. Dieses Ziel muss auch ein Schwerpunkt der österreichischen Außenpolitik bleiben“, sagte Opriesnig. Außerdem appellierte er, keine Kürzungen beim Auslandskatastrophenfonds und im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit vorzunehmen. (APA/11.10.2024)