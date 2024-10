Verschüttet: 46-Jähriger konnte erst nach einer Stunde befreit werden

Bedienstete der Polizeiinspektion Bruck an der Leitha, in Niederösterreich wurden am vergangenen Donnerstag, den 10. Oktober, gegen 11.40 Uhr, zu einem Arbeitsunfall mit einer verschütteten Person im Gemeindegebiet von Göttlesbrunn-Arbesthal gerufen.

Ein 46-jähriger ungarischer Staatsbürger wurde bei Arbeiten in einer Künette bis zum Oberkörper von Erdmassen verschüttet. Nach etwa einer Stunde konnte der 46-Jährige von den Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Erdreich befreit werden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das AUVA-Traumazentrum Wien Meidling geflogen.