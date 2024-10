Mit Gartenmauer kollidiert: Alkolenker kam von der Straße ab

Am vergangenen Donnerstag, den 10. Oktober, gegen 23.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirch sein Auto auf einer Straße im Ortsgebiet von Ludesch, in Voralberg. Im Fahrzeug befand sich außerdem ein Beifahrer. In einer Linkskurve kam das Auto von der Straße ab und prallte gegen eine dortige Gartenmauer. Beide Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie mussten durch die Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beim Fahrzeuglenker konnte eine Beeinträchtigung durch Alkohol festgestellt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Gartenmauer blieb unbeschädigt.