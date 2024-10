Segelboot in Schwierigkeiten: Rettungsaktion in Voralberg

Am vergangenen Mittwoch, den 9. Oktober, gegen 17.44 Uhr, musste die Wasserpolizei wegen eines manövrierunfähigen Segelbootes auf Höhe Rheinmündung, in Voralberg, ausrücken. Der 38-jährige Schiffsführer setzte selbständig einen Notruf ab, da die Großschot von dessen Segelboot aufgrund des starken Föhns gerissen war und er das Großsegel nicht mehr kontrollieren konnte. Trotz selbst durchschnittenen Segel und in Betrieb genommenen Motor, trieb das Segelboot immer weiter in Richtung Deutschland ab. Die Wasserpolizei rückte mit dem Polizeiboot V-20 zu dem Segelboot aus. Zur Bergung des Segelbootes wurde aufgrund der geringen Wassertiefe die Feuerwehr Wasserburg hinzugezogen. Das Segelboot konnte folglich in den Hafen Wasserburg geschleppt werden. Der Segelführer sowie die ebenfalls auf dem Boot anwesende 10-jährige Tochter blieben durch den Vorfall unverletzt.