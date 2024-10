Einbrecher gesucht: Mann klaute über hundert Euro

Ein bislang unbekannter Täter kletterte am heutigen Freitag, den 11. Oktober, zwischen 10.40 und 11.20 Uhr, in der Eigenheimstraße im Leondinger Stadtteil Doppl, Linz-Land, in Oberösterreich, über die Balkonumrandung und brach die gekippte Balkontür des Einfamilienhauses auf. Anschließend durchsuchte er einige Zimmer und stahl Bargeld in dreistelliger Euro-Höhe. Der Unbekannte dürfte kurz vorher bereits von zwei Pflegekräften gesehen worden sein.

Dieser Mann wird nun gesucht

Der Täter sei circa 170 Zentimeter groß, korpulent gebaut und habe braune Haare. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine lange blaue Sporthose, ein kurzes schwarzes T-Shirt und schwarze Turnschuhe. Er soll in einem schwarzen oder grauen Auto unterwegs gewesen sein.