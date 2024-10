Demo am Samstag sorgt fÃ¼r Anhaltungen der Bims und Busse

Am Samstag, den 12. Oktober 2024, findet in Graz eine Demonstration zum Thema „aktuelle Konflikte in Palästina-Israel“ statt, die zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen führen wird. In der Zeit von ca. 17.15 bis 18.45 Uhr kommt es zu Anhaltungen im öffentlichen Verkehr.

Betroffene Linien und Bereiche

Buslinien 52 und 62: Verzögerungen sind zwischen 17.15 und ca. 17.30 Uhr im Bereich Bahnhofgürtel und Annenstraße zu erwarten.

Verzögerungen sind zwischen 17.15 und ca. 17.30 Uhr im Bereich Bahnhofgürtel und Annenstraße zu erwarten. Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7: In der Annenstraße bis zum Hauptplatz und weiter zum Eisernen Tor wird der Betrieb von 17.20 bis ca. 18.40 Uhr unterbrochen.

In der Annenstraße bis zum Hauptplatz und weiter zum Eisernen Tor wird der Betrieb von 17.20 bis ca. 18.40 Uhr unterbrochen. Buslinien 40 und 67: Zwischen 17.40 und ca. 18 Uhr sind Verzögerungen im Bereich Annenstraße/Roseggerhaus möglich.

Ablauf der Versammlung

Die Demonstration startet um 17 Uhr am Hauptbahnhof (Europaplatz). Der Versammlungszug bewegt sich gegen 17.20 Uhr über die Annenstraße, den Südtiroler Platz und die Murgasse zum Hauptplatz, wo er um ca. 18.45 Uhr erwartet wird.

Ersatzverkehr und Alternativrouten

Ersatzverkehr für die Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7: Aufgrund der Sperre der Belgiergasse verkehrt der Ersatzverkehr über den Jakominiplatz, Griesplatz und die Rösselmühlgasse.

Aufgrund der Sperre der Belgiergasse verkehrt der Ersatzverkehr über den Jakominiplatz, Griesplatz und die Rösselmühlgasse. Alternative Strecken: Für Fahrten zum Hauptbahnhof wird empfohlen, die Linien 3 und 5 in Richtung Andritz zu nutzen und an der Haltestelle „Keplerbrücke“ in die Buslinien 58 und 63 umzusteigen.