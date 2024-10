Schwer verletzt: Auto kam von StraÃŸe ab, kollidierte mit Leitschiene

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Schärding, Oberösterreich, fuhr mit seinem Auto am 11. Oktober gegen 0.35 Uhr auf der L1106 Richtung Ortschaft Münsteuer, Gemeinde Reichersberg. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Ried. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Wagen im Gemeindegebiet von Antiesenhofen in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn, krachte gegen die Leitschiene und kam schließlich in einer Böschung zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuginsassen mussten durch die Feuerwehren Antiesenhofen und Reichersberg aus dem Wrack geborgen werden. Der Lenker war bewusstlos und schwer verletzt. Der Beifahrer wurde leicht verletzt und setzte den Notruf ab. Beide wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried eingeliefert.