Baustelle Pilgramgasse: Arbeiten nach Hochwasser-Schäden beginnen

Am kommenden Dienstag, den 15. Oktober, beginnen die Reparaturarbeiten an der Wienflusssohle im Bereich Pilgramgasse. Bereits jetzt finden vorbereitende Arbeiten statt. Gemeinsam mit der Stadt Wien (Wiener Gewässer, MA45; Brückenbau und Grundbau, MA29) und den bauausführenden Firmen des U-Bahn-Baus (Strabag, Porr) konnten die Wiener Linien zeitnah eine Lösung finden, um die Beschädigungen durch das Hochwassers so rasch wie möglich zu beheben. Die erforderlichen Baumaterialien werden über die Linke Wienzeile angeliefert und in den Wienfluss eingehoben. Dazu wird die Fahrbahn Linke Wienzeile ab der Pilgrambrücke, auf einer Länge von rund 100 Metern, von zwei Fahrspuren auf eine Spur reduziert. Die umfangreichen Arbeiten werden voraussichtlich bis Anfang Dezember dauern. Erst nach Wiederherstellung der Flusssohle kann der Tunnelbau für die neue U2-Station Pilgramgasse wieder fortgesetzt werden.

Die Flusssohle des Flusses wurde beschädigt

Mitte September wurde die U-Bahn-Baustelle durch den hochwasserführenden Wienfluss schwer beschädigt. Etwa 19.000 Kubikmeter Wasser fluteten die Baustelle, wodurch zahlreiche Spezialmaschinen und Baufahrzeuge unbrauchbar wurden. Die beschädigten Geräte wurden mittlerweile geborgen und Ersatz wird beschafft, um die Arbeiten wieder zu starten. Zudem wurde die Flusssohle des Wienflusses durch das Hochwasser beschädigt. Die Instandsetzung ist notwendig, um die Tunnelbauarbeiten fortzuführen. Die Auswirkungen auf Zeitplan und Kosten werden aktuell noch evaluiert.