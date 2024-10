Steirer wünschen sich mehr Verbindungen und bessere Anschlüsse

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 19:31 / ©5 Minuten

Der aktuelle VCÖ-Bahntest bringt ans Licht, was steirische Bahnfahrer am meisten beschäftigt: Mehr Verbindungen im Nah- und Regionalverkehr, besonders außerhalb der Hauptverkehrszeiten, sowie verbesserte Anschlussverbindungen sind die größten Wünsche. Rund 49 Prozent der Befragten gaben an, dass das Angebot außerhalb der Stoßzeiten unzureichend sei.

Vermehrt für Reisen

Der Test zeigt außerdem, dass die Bahn vermehrt für Reisen genutzt wird – sowohl für Urlaubsreisen als auch für Dienstreisen. 35 Prozent der steirischen Fahrgäste sind im vergangenen Jahr häufiger mit der Bahn unterwegs gewesen, ein Drittel nutzte die Bahn für den Urlaub. Auch Nachtzüge erfreuen sich wachsender Beliebtheit, jeder siebte Fahrgast reiste damit.

Kritik: Bahn- und Busverbindungen

Trotz der positiven Tendenzen gibt es auch Kritik: Besonders die Abstimmung zwischen Bahn- und Busverbindungen lässt zu wünschen übrig. 40 Prozent der steirischen Fahrgäste sind unzufrieden mit den Anschlussverbindungen. VCÖ-Experte Michael Schwendinger betont: „Die Abstimmung von Regional- und Hauptverbindungen ist entscheidend, damit die Gesamtreisezeit kurz gehalten wird und mehr Menschen die Bahn dem Auto vorziehen.“

Kritik: Handyempfang

Während die Pünktlichkeit in der Steiermark mit 74 Prozent Zufriedenheit über dem Österreich-Durchschnitt liegt, gibt es bei anderen Aspekten noch Aufholbedarf. Der Handyempfang in den Zügen wird von vielen Fahrgästen als unzureichend empfunden. Auch der Komfort, etwa mehr Platz für Gepäck und bequemere Sitze, steht auf der Wunschliste der Fahrgäste.

Klimaziele erreichen und Unfälle senken

Der VCÖ fordert daher eine österreichweite Offensive für den Nahverkehr. „Mehr Investitionen in den öffentlichen Verkehr entlasten nicht nur Pendler finanziell, sondern helfen auch dabei, Österreichs Klimaziele zu erreichen und die Zahl der Verkehrsunfälle zu senken“, so Schwendinger abschließend.