Trauer und Gedenken: Witwe Simone ehrt Lugner im Hochzeitskleid

An diesen Wochenende hätten Richard und Simone Lugner den kirchlichen Segen erhalten solle.

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 19:33 / ©APA/FLORIAN WIESER

Sein heutiger 92. Geburtstag hätte ein feierlicher Anlass im großen Rahmen sein sollen, denn morgen, am 12. Oktober, hätten Richard Lugner und seine Simone den kirchlichen Segen im Wiener Stephansdom erhalten sollen. Um ihren verstorbenen Liebsten an seinem Geburtstag zu ehren, trug sie ihr Hochzeitskleid bei ihrem Besuch an seinem Grab.

Ein geschmückter Grabstein

Lugners gesamte Familie versammelte sich heute am Grinzinger Friedhof an seinem Grab. Zur Mittagszeit schmückten Ex-Frau ‚Mausi‚, Tochter Jacqueline und ihr Ehemann Leo den Grabstein mit Blumen und Kränzen. Für Witwe Simone ist dieses Wochenende besonders schwer: Heute hätte sie mit ihrem Mann seinen Geburtstag feiern sollen, und morgen hätten sie im Wiener Stephansdom von Toni Faber kirchlich gesegnet werden sollen. Begleitet wurde sie von ihrer Schwester und ihrer Mutter.



