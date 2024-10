Nach Kuh-Attacke: Deshalb muss Bauer nicht zahlen

Morgen empfangen die Rotjacken ihren letztjährigen Viertelfinalgegner, die Pioneers Vorarlberg in der Heidi Horten-Arena.

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024

Ein Kärntner Ehepaar wurde am 11. Oktober letzten Jahres bei einer Wanderung auf der Turracher Höhe von einer Kuh angegriffen. „Aus bisher unbekannter Ursache griff eine der Kühe die 68-jährige Frau an und drückte diese gegen eine dortige Böschung, wodurch diese schwer verletzt wurde“, heißt es seitens der Polizei. Als der 70-jährige Mann ihr zu Hilfe eilen wollte, wurde er ebenfalls von der Kuh angegriffen und leicht verletzt. Der Besitzer der Kuhherde setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach gebracht werden. Das Ehepaar brachte eine Klage gegen den Bergbauern ein.

Forderung: 40.000 Euro und Feststellungsbegehren

Die Frau habe mehrere Brüche erlitten und sei auf der Intensivstation gelegen. Der Bauer hatte sich Hilfe beim Klagenfurter Rechtsanwalt Michael Hirm gesucht. Dieser vertrat im Prozess die Ansicht, dass den Bauern keine Schuld treffe, sondern die Wanderer, die trotz Warntafeln durch eine Kuhherde gelaufen seien, heißt es laut Medienberichten. Außerdem hätten die Wanderer ausweichen oder warten können. In weiterer Folge hätten die Kühe dann angegriffen. Der Auslöser der Attacke sei unklar, heißt es weiter.

Mündliches Urteil

Ein Lokalaugenschein der Richterin soll ergeben haben, dass die Wanderer kein Geld erhalten beziehungsweise keine Entschädigung bekommen. Ebenso wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, dieser sei auch zu dem Schluss gekommen, dass sich der Bauer nicht falsch verhalten habe, überdies sei von den Wanderern zu wenig Abstand zu den Kühen eingehalten worden. Das Gericht sei auch der Begründung des Rechtsanwalts gefolgt und habe die Klage gegen den Bauern abgewiesen, heißt es weiter laut Medienberichten. Seitens der Wanderer soll es eine Ankündigung von Rechtsmittel gegeben haben. Dies gehe nun zum Oberlandesgericht Graz, heißt es abschließend.