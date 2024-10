Historische Kürbisernte: Steirische Felder so früh wie nie leer

In der Steiermark ist die Ernte in diesem Jahr bereits ungewöhnlich früh abgeschlossen. Ende September – zu einem Zeitpunkt, an dem die Felder sonst noch in kräftigem Orange leuchten – sind viele Kürbisfelder schon leer. Grund dafür sind die aktuellen Witterungsbedingungen: Ein nasskalter Frühling, gefolgt von einem heißen Sommer und heftigen Regenfällen, hat den Ernteprozess deutlich beschleunigt.

Trotzdem stabile Ernte

„In der Steiermark wurden rund 20 Prozent der Flächen durch die Frühlingsnässe geschädigt. Doch die restlichen Anbauflächen konnten durch höhere Erträge teilweise ausgleichen“, erklärt Andreas Cretnik, Vorstandsmitglied von Alwera. Die Kürbisse seien schneller und gesünder gereift, was insgesamt zu einer stabilen Ernte geführt habe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.10.2024 um 20:02 Uhr aktualisiert