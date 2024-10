In tiefer Trauer: Steirer Unternehmer unerwartet mit 60 Jahren verstorben

Michael Vatter, langjähriger Zivilingenieur und Musiker, war Mitbegründer der Benefizkonzerte „Menschen für Menschen“ in der Grazer Oper.

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 20:59 / ©Montage: Canva Pro/bestattung.grossschaedl.at

Michael Vatter, der geschäftsführende Gesellschafter der VATTER & Partner ZT GmbH, ist unerwartet im Alter von 60 Jahren verstorben. Vatter war nicht nur ein angesehener Zivilingenieur, sondern auch ein langjähriges Mitglied im Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe Österreichs. Darüber hinaus machte er sich einen Namen als Musiker und Mitbegründer der Benefizkonzerte „Menschen für Menschen“.

Abschied: Viele Freunde, Kollegen und Wegbegleiter anwesend

Sein Tod kam überraschend, und viele Freunde, Kollegen und Wegbegleiter nahmen bei der Trauerfeier Abschied von ihm. Die Anteilnahme war groß, was auch Christoph Stark, Politiker der ÖVP, in einem Facebook-Beitrag hervorhob. Er schrieb: „Eine beeindruckend große Trauergemeinschaft nahm heute Abschied von Michael Vatter. Das Maß der Anteilnahme ist wenig überraschend. Denn Michi Vatter wurde im 61. Lebensjahr von einer Sekunde auf die andere aus einem erfolgreichen und vielseitigen Leben gerissen.“

Erfolg im Beruf und darüber hinaus

Vatter war nicht nur in seinem beruflichen Leben erfolgreich, sondern auch durch seine Leidenschaft für die Musik bekannt. „Michi Vatter war nicht nur als Zivilingenieur langjähriger Unternehmer, er war auch leidenschaftlicher Musiker, der seine Musik mit sozialem Engagement verband,“ so Stark weiter. „Gleisdorf verliert mit DI Dr. Michael Vatter eine besondere Persönlichkeit“, betonte Stark in seinem Beitrag.