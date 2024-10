Sonniger Samstagmorgen: So wird das Wetter am Samstag in der Steiermark

Wir wird das Wetter am Samstag in der Steiermark?

Veröffentlicht am 11. Oktober 2024, 21:03 / ©Alexandra

Laut GeoSphere Austria können sich die Bewohner der nördlichen Landesteile am Samstag auf sonnige Stunden freuen – zumindest nach der Auflösung des morgendlichen Nebels. „Vom Ausseer Land über das Ennstal bis nach Mariazell ist es vorerst sogar wolkenlos“, so die GeoSphere Austria. Am Nachmittag zieht allmählich eine Warmfront auf, und Wolken bedecken zunehmend den Himmel.

Bis zu 16 Grad

In anderen Regionen zeigt sich die Sonne eher spärlich, besonders im Mur- und Mürztal sowie am Vormittag eventuell auch im Südosten des Landes. Hier müssen sich die Menschen auf einen trüberen Tag einstellen. Die Temperaturen starten morgens frisch bei 3 bis 8 Grad, steigen aber bis zum Nachmittag auf angenehme 12 bis 16 Grad. Ab Mittag wird es stellenweise windiger: „Regional kommt föhniger Südwind auf“, heißt es von GeoSphere Austria weiter.