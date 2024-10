Großbrand am Hof: Tragisches Ende für Fohlen und Katze

Am heutigen Freitagnachmittag, den 11. Oktober, um 15.45 Uhr, wurde in Wattens, in Tirol, Brandalarm ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune eines Gehöftes in Vollbrand. Das Pächterehepaar, ein 43-jähriger Mann und seine 29-jährige Frau, hatte sich bereits in Sicherheit gebracht. Die Flammen breiteten sich auf das angrenzende Wohnhaus aus und erfassten einen Strommasten, der abgeschaltet werden musste. Drei Pferde hatten die Besitzer bereits in Sicherheit gebracht. Ein Fohlen und eine Katze verendeten im Feuer.

Die Ermittlungen laufen

Die Scheune sowie Werkstatt brannten völlig aus. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Der Pächter hatte vor Ausbruch des Brandes in der Werkstatt Schweißarbeiten durchgeführt. Die Sperre der B171 konnte um 18 Uhr aufgehoben werden. Brandermittler des Landeskriminalamtes wurden zur Klärung der Brandursache angefordert und ist Gegenstand weiterer Ermittlung. Im Einsatz standen die FFW Wattens, Kolsass, Weer, Hall in Tirol und die Betriebsfeuerwehr Swarovski sowie das Rote Kreuz Wattens mit 1 RTW, 1 KIT-Besatzung und 1 Kommandanten sowie mehrere Polizeistreifen.