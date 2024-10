Kollision bei Überholmanöver: Motorradfahrer wird von Auto erfasst

Am Freitagabend, den 11. Oktober, gegen 17.10 Uhr, war ein 63-jähriger Österreicher mit seinem Auto am rechten Fahrstreifen der Haller Straße in Innsbruck, in Tirol, in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Das Verkehrsaufkommen war erheblich und die Fahrzeuge fuhren in Kolonne. Um auf den linken Fahrstreifen wechseln zu können, hielt er am rechten Fahrbahnrand an und querte die rechte Fahrspur, als ihm sein Vorhaben der Lenker eines Klein-LKW ermöglichte. Ein zur selben Zeit am linken Fahrstreifen fahrender Motorradlenker im Alter von 31 Jahren konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto des 63-Jährigen nicht mehr verhindern. Er wurde auf der rechten Seite erfasst und kam dadurch zu Sturz. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde er nach der Erstversorgung von der Rettung in die Klinik Innsbruck verbracht. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Das Motorrad wurde schwer, das Fahrzeug leicht beschädigt.